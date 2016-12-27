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Россия
26 декабря 16, 14:55
Основные версии крушения ТУ-154 от ФСБ
Глинка
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Признаков и фактов совершения теракта не обнаружено.
Признаков и фактов совершения теракта не обнаружено.

Российские спецслужбы рассматривают четыре оснвные версии крушения самолета Ту-154 в Черном море 25 декабря, сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию, полученную из ФСБ.

Это попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее потерю мощности и отказ работы двигателей, ошибка пилотирования, техническая неисправность самолета.

В ФСБ отметили, что "признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного судна, в настоящее время не получено".

В ведомстве отметили, что, "по состоянию на настоящий момент, установлены очевидцы падения авиалайнера, имеется также запись видеорегистратора, с которой работают члены следственной группы".

Военно-следственным отделом СК России по Сочинскому гарнизону по факту крушения воздушного судна возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.351 (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Как сообщал Корреспондент.net, самолет Ту-154 рухнул в Черное море неподалеку от Сочи. На борту находилось 92 человека, в том числе военнослужащие, журналисты, военный ансамбль песни и пляски имени Александрова и глава фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка.

Ранее появилась информация о том, что в Черном море найдены обломки самолета Ту-154.
Korrespondent
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