В России отрицают спасательные жилеты на жертвах Ту-154

Российское Минобороны опровергло информацию, что на пассажирах потерпевшего крушение самолета Ту-154 были надеты спасательные жилеты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оборонного ведомства.

"Все слухи со ссылкой на анонимные источники о том, что на пассажирах разбившегося самолета Ту-154 якобы были надеты спасательные жилеты - постыдные инсинуации, абсолютно не соответствующие действительности", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее водолазы подтвердили обнаружение Ту-154 и вместе с этим СМИ сообщили, что несколько тел погибших пассажиров самолета были обнаружены в спасательных жилетах.

Ту-154 потерпел крушение над Черным морем неподалеку от Сочи вчера. На борту находилось 92 человека, среди них военные, журналисты, военный ансамбль песни и пляски имени Александрова, а также глава фонда Справедливая помощь Елизавета Глинка (доктор Лиза).