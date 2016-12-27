Лужков выписан из больницы

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков накануне был выписан из больницы, куда его экстренно госпитализировали на прошлой неделе, сообщает Интерфакс со ссылкой на информацию из Боткинской больницы.

"Лужкова выписали еще в понедельник, 26 декабря, поскольку состояние его здоровья полностью нормализовалось", – сказал собеседник агентства.

О том, что бывший мэр Москвы 23 декабря был экстренно госпитализирован в одну из московских клиник, сообщил информированный источник в медицинских кругах столицы. Он отметил, что Лужкова вывели из состояния клинической смерти и поместили в реанимацию.

После источник в медицинский кругах уточнил, что врачи заподозрили у Лужкова клиническую смерть, так как у него резко упало давление, остановилось дыхание, и бывший мэр потерял сознание. Однако медикам удалось быстро его реанимировать, и Лужкова уже в субботу собирались перевести в обычную палату.

Как сообщал Корреспондент.net, Юрий Лужков руководил Москвой более 18 лет. Он пять раз занимал пост градоначальника. В сетябре 2010 года президент Дмитрий Медведев своим указом отстранил Лужкова от должности мэра Москвы.