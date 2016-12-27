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Новости
Россия
27 декабря 16, 11:01
В России уничтожены девять тысяч тонн продуктов
санкции,эмбарго
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Большая часть уничтоженного продовольствия приходится на продукцию растительного происхождения.
Большая часть уничтоженного продовольствия приходится на продукцию растительного происхождения.

В России уничтожены 8872 тонны продуктов питания, попавших под санкции  Кремля. Об этом говорится в отчете Россельхознадзора.

Большая часть уничтоженного продовольствия приходится на продукцию растительного происхождения – 8546 тонн, еще 326 тонн относятся к продукции животноводства.

Уничтожать санкционные продукты в России начали 6 августа 2015 года, после того как соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Под запрет попали продукты из стран ЕС, Украины, США, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна.

Как сообщал Корреспондент.net, в августе нынешнего года Россельхознадзор сообщал об уничтожении 7,5 тысяч тонн санкционных продуктов.

Также стало известно, что Россия будет уничтожать санкционную еду до 2018 года.
Korrespondent
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