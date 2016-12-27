В России уничтожены девять тысяч тонн продуктов

В России уничтожены 8872 тонны продуктов питания, попавших под санкции Кремля. Об этом говорится в отчете Россельхознадзора.

Большая часть уничтоженного продовольствия приходится на продукцию растительного происхождения – 8546 тонн, еще 326 тонн относятся к продукции животноводства.

Уничтожать санкционные продукты в России начали 6 августа 2015 года, после того как соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Под запрет попали продукты из стран ЕС, Украины, США, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна.

Как сообщал Корреспондент.net, в августе нынешнего года Россельхознадзор сообщал об уничтожении 7,5 тысяч тонн санкционных продуктов.

Также стало известно, что Россия будет уничтожать санкционную еду до 2018 года.