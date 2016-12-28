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Новости
Россия
28 декабря 16, 12:15
В РФ пенсионерке продали мочу за 7 тысяч долларов
пенсионеры
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70-летней пенсионерке из Москвы под видом лекарства мошенник продал урину на 420 тысяч рублей (около 7 тысяч долларов).

Об этом сообщает Svopi.ru.

Бабушка рассказала правоохранительным органам, что ей позвонил неизвестный и представился главврачом в местной больнице.

"Злоумышленник сообщил потерпевшей, что у неё плохие анализы и предложил дорогостоящее лечение. При помощи наводящих вопросов он выяснил, сколько денег хранила пожилая женщина и предложил за эту сумму купить препарат, который ей помог бы", - говорится в сообщении.

После этого к бабушке приехал курьер от врача, на вид которому было 25-30 лет. В свою очередь, потерпевшая передала ему деньги, а он ей средство в банке.

Отметим, что бабушка только потом узнала, что в банке моча, а не лекарство.

Как сообщал "Ура-Информ", ранее  79-летнюю жительницу Николаева обокрали аферисты, представившиеся социальными работниками.
URA-Inform
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