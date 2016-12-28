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Новости
Россия
28 декабря 16, 19:03
Расшифровка криков пилотов и видеосхема падения Ту-154
Ту-154
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Пилоты Ту-154 перед крушением кричали "Закрылки, с*ка", "Падаем!"
Пилоты Ту-154 перед крушением кричали "Закрылки, с*ка", "Падаем!"

Эксперты расшифровали запись одного бортового самописца Ту-154. В частности, расшифрован разговор в кабине пилотов. На записи один из пилотов кричит: "Закрылки, с*ка!", а другой: "Командир, мы падаем!"

Расшифровка:

- Скорость 300... (Неразборчиво.)

- (Неразборчиво.)

- Забрал стойки, командир.

- (Неразборчиво.)

- Ух, ё-мое!

(Звучит резкий сигнал.)

- Закрылки, сука, чё за х**ня!

- Высотометр!

- Нам... (Неразборчиво.)

(Звучит сигнал об опасном сближении с землёй.)

- (Неразборчиво.)

- Командир, мы падаем!

Также появилась видеосхема падения лайнера:

Расшифровка первого речевого самописца показала, что перед крушением в Ту-154 сработал датчик превышения угла атаки, сообщило издание Life.ru со ссылкой на источник, близкий к следствию.

У экипажа во время набора высоты возникли какие-то проблемы со взлетно-посадочной механизацией. Закрылки управляют движением самолета по вертикали на малых скоростях. В выпущенном состоянии они увеличивают подъемную силу крыла. Положение закрылков важно как при взлете, так и при посадке... Возможно, это была ошибка пилотов при управлении механизацией, а может быть, и несинхронная уборка механизации", - сказал источник.
По его словам, авария случилась, когда пилоты убирали механизацию и самолет шел с большим углом тангажа. Произошло сваливание с эшелона во время маневра вправо.

Вероятно, причиной катастрофы Ту-154 мог стать отказ гидросистемы самолета, что привело к полной утрате способности пилотов управлять лайнером. А причиной отказа гидросистемы самолета в свою очередь могло стать короткое замыкание в одном из двигателей, отметил источник.

Запись второго поднятого самописца пока не расшифровали.
Korrespondent
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