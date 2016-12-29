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Новости
Россия
29 декабря 16, 12:34
Ту-154: Фрагменты жертв крушения выбросило на берег
крушение
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Спасатели обследуют береговую линию.
В районе береговой черты в Адлере обнаружены останки жертв катастрофы Ту-154. Об этом сообщают в силовых структурах.
 
"В ходе патрулирования береговой линии обнаружены несколько фрагментов тел погибших", - сказано в сообщении.
 
На месте работают сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС и следователи.
 
По информации источника, все обнаруженные обломки самолета подняты из воды. Всего найдено более 1,8 тысячи фрагментов Ту-154. Также обнаружены 19 тел и 239 фрагментов тел погибших.
Самолет Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря. Борт направлялся из Сочи в Сирию. В самолете было 92 человека, все они погибли.
Korrespondent
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