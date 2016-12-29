Ту-154: Фрагменты жертв крушения выбросило на берег

В районе береговой черты в Адлере обнаружены останки жертв катастрофы Ту-154. Об этом сообщают в силовых структурах.

"В ходе патрулирования береговой линии обнаружены несколько фрагментов тел погибших", - сказано в сообщении.

На месте работают сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС и следователи.

По информации источника, все обнаруженные обломки самолета подняты из воды. Всего найдено более 1,8 тысячи фрагментов Ту-154. Также обнаружены 19 тел и 239 фрагментов тел погибших.

Самолет Ту-154 пропал с радаров утром в воскресенье, 25 декабря. Борт направлялся из Сочи в Сирию. В самолете было 92 человека, все они погибли.