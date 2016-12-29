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Россия
29 декабря 16, 17:03
В 2016 году в России закрыли сотню банков
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Банковские учреждения стали слишком ненадежными, проводят сомнительные операции, отмывание денег...

"Российские власти в четверг закрыли два новых банка: "Банк на Красных воротах" и коммерческий банк НКБ. Банковские учреждения стали слишком ненадежными, проводят сомнительные операции, отмывание денег... Начиная с 1 января у 97 банков были отозваны лицензии, по данным Центробанка РФ", - говорится в материале Le Figaro, подготовленном агентством AFP.

"Банки продолжают закрываться, несмотря на то, что ЦБ уже несколько лет проводит большую санацию среди сотен банковских учреждений, унаследованных от внедрения рыночной экономики, начавшегося 25 лет назад. Этот затратный процесс в плане возмещения убытков вкладчикам ускорился после валютного кризиса конца 2014 года и вытекающей из него рецессии. За три года исчезло более 300 банков", - отмечает редакция.

В ходе ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин сказал, что работа Центробанка была "проведена в интересах всех вкладчиков". "Если на финансовом рынке сохранятся банки, которые представляет собой прачечные по отмыванию денег, то ничего хорошего от этого не получится", - пояснил он.

"Кроме того, глава ЦБ Эльвира Набиуллина в среду потребовала ужесточения ответственности руководителей банков за недостоверную отчетность, - передает Le Figaro. - Она высказалась в пользу принятия закона, который позволил бы воспрепятствовать банкирам, подозреваемым в мошенничестве, бежать за границу, с тем чтобы избежать правосудия".

Inopressa
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