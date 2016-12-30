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Новости
Россия
30 декабря 16, 11:57
Россия закроет школу для детей дипломатов США
кремль
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Российские власти приняли решение закрыть англо-американскую школу в Москве.

В ней учатся дети дипломатов Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Канады. Школа будет закрыта в ответ на введенные со стороны США новые санкции.

Как сообщает телеканал CNN, об этом в пятницу, 30 декабря, сообщил представитель американских властей, знакомый с ситуацией. По его данным, власти России также закрывают дом отдыха для сотрудников американского посольства, расположенного в Серебряном бору.

При этом представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что это только первые мероприятий, которые Москва предпримет после того, как Обама ввел новые санкции и уже сегодня, пойдут "официальные заявления, контрмеры и много всего".

Напомним, в четверг власти США объявили о введении новых санкций против РФ в связи с российскими хакерскими атаками на выборах американского президента.

Как сообщал УРА-Информ, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия даст "адекватный" ответ на введение Соединенными Штатами Америки антироссийских санкций.
URA-Inform
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