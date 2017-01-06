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Новости
Россия
6 января 17, 15:56
В Сибири из-за потепления существует риск обрушения зданий
сибирь
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Глобальное потепление угрожает вечной мерзлоте в Сибири, что ставит в уязвимое положение главные города Крайнего Севера.

"Глобальное потепление угрожает вечной мерзлоте в Сибири, что ставит в уязвимое положение главные города Крайнего Севера. Это явление станет массовым через 35 лет, однако для некоторых территорий проблема будет актуальной уже с 2025 года", - говорится в материале Le Figaro.

"Одно за другим проводятся исследования, касающиеся угрозы таяния вечной мерзлоты - это промерзший грунт, существующий в таком состоянии длительное время, который обнаруживается в Гренландии, на Аляске и на российском и канадском Крайнем Севере. И они дают сходные результаты. Потепление климата угрожает фауне, флоре, но также и строениям, по данным недавнего исследования, переданным SiberianTimes", - говорится в материале.

"Если верить российско-американскому анализу, то в худшем случае уже к 2050 году мы можем стать свидетелями снижения несущей способности грунта, то есть его способности выдерживать вес конструкций, на 75-95%. Исследователи заключили, что неизбежное "оттаивание вечной мерзлоты потенциально способно привести к деформации и обрушению структуры строений". Хотя зоны вечной мерзлоты не являются густонаселенными, они покрывают 63% российской территории", - замечает корреспондент.

"По данным этого исследования, профинансированного Российским научным фондом и американским Национальным научным фондом, риск нависает как над жилыми зданиями, так и над промышленными строениями и инфраструктурой. И время уже поджимает: если такие города, как Якутск и Норильск, этот процесс затронет ближе к 2040-м годам, то другие города - Салехард, Анадырь - должны претерпеть быстрые изменения начиная с 2015 года", - говорится в статье.

"С осторожностью, учитывая неопределенность климатических прогнозов, в исследовании уточняется, что методы строительства в этих регионах должны учитывать природные изменения грунта, - говорится в статье. - При самом оптимистичном сценарии несущая способность сибирского грунта снизится лишь на 25%, "что не скажется на хорошо сконструированных строениях", пишут ученые. Однако не столь основательные здания будут незащищенными. В регионе уже наблюдается регулярное появление трещин и даже обрушений зданий, расшатанных перемещениями грунта", - сообщает Le Figaro.

Inopressa
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