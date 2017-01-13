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Россия
11 января 17, 18:18
За уклонение от армии в РФ заведены тысячи дел
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К административной ответственности привлекли более 11 тысяч россиян.
К административной ответственности привлекли более 11 тысяч россиян.

В России возбудили сотни уголовных дел в отношении граждан, пытавшихся уклониться от призыва и службы в армии. Об этом сообщил врио начальника управления надзора за исполнением законов о федеральной безопасности Главной военной прокуратуры Андрей Прокудин, передает Интерфакс.

По его словам, почти 11,5 тысячи человек были привлечены к административной ответственности в ходе осеннего призыва 2016 года, большинство из них – за неявку по повестке без уважительных причин и уклонение от прохождения медицинского освидетельствования.

"В отношении более 900 граждан, пытавшихся уклониться от призыва и службы, материалы прокурорских проверок направлены в следственные органы для привлечения их к уголовной ответственности. По большинству из них уже возбуждены и расследуются уголовные дела", – отметил Прокудин.

Как сообщал Корреспондент.net, в 2015 году в Украине на уклонистов от службы открыли почти 15 тысяч дел. Подавляющее большинство из них служили в оккупированном Крыму.
Korrespondent
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