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Новости
Россия
1 февраля 17, 13:13
Россия планирует провести почти три тысячи военных учений
российск
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На сентябрь запланировано российско-белорусское стратегическое учение Запад-2017.

Вооруженные силы РФ проведут в 2017 году более 2800 учений. Об этом сегодня заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Всего на текущий год запланировано свыше 2,8 тысячи тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. В сентябре проведем российско-белорусское стратегическое учение Запад-2017", – сказал Шойгу на совещании в среду.

Он также обратил внимание командиров на необходимость учитывать боевой опыт, полученный в Сирии.

Также Шойгу рассказал о текущих учениях.

"Налет с начала зимнего периода обучения доведен до 14% от запланированного на год. Корабли и подводные лодки Военно-морского флота продолжают отработку курсовых задач. Наплаванность экипажей надводных и подводных кораблей с начала учебного года превысила 16%", – сказал министр.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Сергей Шойгу сообщил, что Россия продолжит укреплять границу с Украиной. По его словам, за прошлый год 2016 боевые возможности Южного военного округа на границе с Украиной увеличились на 10%.

Ранее Киев обвинил Москву в скрытой милитаризации на границе. Об этом свидетельствуют результаты недавней военной инспекции в Ростовской области РФ.
Korrespondent
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