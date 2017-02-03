Россия планирует провести почти три тысячи военных учений

Вооруженные силы РФ проведут в 2017 году более 2800 учений. Об этом сегодня заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Всего на текущий год запланировано свыше 2,8 тысячи тактических, тактико-специальных и командно-штабных учений. В сентябре проведем российско-белорусское стратегическое учение Запад-2017", – сказал Шойгу на совещании в среду.

Он также обратил внимание командиров на необходимость учитывать боевой опыт, полученный в Сирии.

Также Шойгу рассказал о текущих учениях.

"Налет с начала зимнего периода обучения доведен до 14% от запланированного на год. Корабли и подводные лодки Военно-морского флота продолжают отработку курсовых задач. Наплаванность экипажей надводных и подводных кораблей с начала учебного года превысила 16%", – сказал министр.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Сергей Шойгу сообщил, что Россия продолжит укреплять границу с Украиной. По его словам, за прошлый год 2016 боевые возможности Южного военного округа на границе с Украиной увеличились на 10%.

Ранее Киев обвинил Москву в скрытой милитаризации на границе. Об этом свидетельствуют результаты недавней военной инспекции в Ростовской области РФ.