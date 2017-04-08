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6 апреля 17, 15:10
Питерский смертник был подорван дистанционно
смертник
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Джалилова могли использовать как "живую бомбу".
Правоохранительные органы РФ рассматривают версию о том, что устроивший 3 апреля взрыв в метро Санкт-Петербурга Акбаржон Джалилов мог быть использован сообщниками в качестве "живой бомбы", сообщил Интерфаксу источник.
 
"Множество фактов свидетельствует о том, что предполагаемый террорист-смертник, скорее всего, не собирался подрываться, а должен был заложить бомбы в двух местах в метро и скрыться. Но сообщники решили по-своему и использовали его, что называется, "в темную", - сказал собеседник агентства.
 
По его словам, план действий преступников заключался, возможно, в том, что Джалилов оставляет одно взрывное устройство на станции, и оно приводится в действие дистанционно с помощью мобильного телефона после того, взрывается вторая бомба, которую предполагалось оставить в вагоне поезда.
 
"Расчет на то, что после взрыва в поезде паника охватит пассажиров на всех станциях, в том числе и на той, где было оставлено первое самодельное взрывное устройство, и количество жертв возрастет кратно", - отметил собеседник агентства.
 
Анализ имеющейся информации, полагает он, не дает оснований видеть в устроителе теракта классического террориста-смертника. Собеседник объяснил, что его поведение в последнее время и тот факт, что сторонником радикального ислама он стал лишь некоторое время назад, не укладывается в сценарий со смертником.
 
"Эту категорию людей готовят специально и долго", - подчеркнул собеседник агентства.
 
Также правоохранители заявили, что в Петербурге задержаны предполагаемые сообщники Акбаржона Джалилова.

Напомним, теракт в метро унес жизни 14 человек. 
Korrespondent
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