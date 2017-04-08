Рейтинг Навального в России вырос вдвое

В России рейтинг оппозиционного политика Алексея Навального вырос вдвое за март 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Левада-центра, которые приводит Republic.

Если в феврале лишь 5 процентов россиян заявляли о готовности проголосовать за Навального на выборах президента, то теперь их 10 процентов.

Отметим, что это произошло на фоне расследования о коррупционных схемах Дмитрия Медведева, российского премьер-министра, которое провел Навальный.

После этого из-за отсутствия реакции с властей на результаты расследования, по всей России прошли масштабные акции протеста, которые во многих городах закончились массовыми задержаниями. Был задержан и Навальный.





Лишь после этого сначала президент РФ Владимир Путин прокомментировал антикоррупционные протесты, а затем и Медведев ответил на обвинения в Навального, назвав расследование "компотом", "чушью" и "бумажками".



