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Новости
Россия
6 апреля 17, 17:17
Рейтинг Навального в России вырос вдвое
Навальный
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Если в феврале лишь 5 процентов россиян заявляли, что проголосуют за Навального на выборах президента, то теперь их 10 процентов.
Если в феврале лишь 5 процентов россиян заявляли, что проголосуют за Навального на выборах президента, то теперь их 10 процентов.

В России рейтинг оппозиционного политика Алексея Навального вырос вдвое за март 2017 года. Об этом свидетельствуют данные Левада-центра, которые приводит Republic.

Если в феврале лишь 5 процентов россиян заявляли о готовности проголосовать за Навального на выборах президента, то теперь их 10 процентов.

Отметим, что это произошло на фоне расследования о коррупционных схемах Дмитрия Медведева, российского премьер-министра, которое провел Навальный.
После этого из-за отсутствия реакции с властей на результаты расследования, по всей России прошли масштабные акции протеста, которые во многих городах закончились массовыми задержаниями. Был задержан и Навальный.

Лишь после этого сначала президент РФ Владимир Путин прокомментировал антикоррупционные протесты, а затем и Медведев ответил на обвинения в Навального, назвав расследование "компотом", "чушью" и "бумажками".
Korrespondent
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