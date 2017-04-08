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Россия
7 апреля 17, 13:53
В Москве проходит фейковый митинг против террора
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Власти предусмотрительно составили списки скорбящих.
Власти предусмотрительно составили списки скорбящих.

В четверг, 6 апреля, в Москве на Манежной площади состоялся концерт-митинг, посвященный памяти погибших во время теракта в метрополитене Санкт-Петербурга.

Оппозиционное издание Грани.ру утверждает, что на этот митинг согнали бюджетников, опубликовав видеоролик с места событий.

"На видео работники одного из Московских ГУПов отмечаются у куратора о прибытии для скорбления и получают инвентарь. После траурного концерта бюджетники должны были возложить цветы у стелы Ленинграда в Александровском саду, но не все дождались окончания концерта –многие сбросили цветы на Манежной", – говорится в описании к видео.

По данным ГУВД Москвы, в акции под названием "Вместе против террора" приняли участие 50 тысяч человек.

Как сообщалось, 3 апреля произошел взрыв в метро Санкт-Петербурга. Этот теракт унес жизни 14 человек, еще 51 пассажир получил ранения.
Korrespondent
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