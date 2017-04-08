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Новости
Россия
7 апреля 17, 15:04
ЧМ-2018: Россия занова открывает вытрезвители
вытрезвитель
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Информация об их открытии появилась еще в начале января.

В России в рамках подготовки к чемпионату мира-2018 планируют снова открыть вытрезвители, сообщают "Известия".

Информация об их открытии появилась еще в начале января, сейчас Минздрав занимается вопросом организации их работы совместно с рядом министерств: МВД, министерствами финансов, спорта, труда и другими органами власти. Отмечается, что сейчас ведомства находятся на стадии согласования общей позиции.

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн отметил важность вытрезвителей в преддверии ЧМ-2018.

- К 2018 году их точно откроют. Это комплексная проблема, скоро чемпионат, будут пьяные болельщики. Сейчас прорабатывается вопрос с участием регионов. Массово вытрезвители откроют уже в ближайший год. Это медицинская часть. Вытрезвители нам понятны и известны, что делать с ними тоже понятно. Еще остается проработать организационный и финансовый вопросы. Все стоит денег, - сказал Брюн.

ЧМ-2018 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Саранске, Калининграде, Волгограде и Екатеринбурге с 14 июня по 15 июля.
UA-Football
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