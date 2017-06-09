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Новости
Россия
5 июня 17, 14:24
Большинство россиян считают Украину своим врагом, - опрос
Россия-Украина
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Врагами россияне также считают США и Германию.

Граждане России считают главными врагами страны США, Украину и Германию, а союзниками Беларусь, Китай и Казахстан. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра.

Число респондентов, которые считают Украину самой враждебно настроенной по отношению к России страной, выросло до максимума за все время исследований, и составило 50%.

По мнению россиян, самые плохие отношения у РФ с США (69%), Украиной (50%) и Германией (24%). Также противниками России опрошенные назвали Латвию, Литву, Польшу, Эстонию и Великобританию.

В свою очередь Беларусь наиболее близким к России государством признали 46% опрошенных. Китай назвали дружественной для РФ страной 39%. Также в число союзников России, по мнению граждан, вошли Казахстан (34%) и Сирия (15%). При этом в 2015 году в аналогичном опросе Сирию назвали дружественной страной только 2% респондентов. Кроме того, в список близких к россии государств вошли Индия, Армения, Куба, Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан.

Как видно из опроса, с 2015 года больше всего свое отношение россияне меняли по Турции. Если в 2015 году, до инцидента со сбитым российским самолетом, врагом России ее признали лишь 1% опрошенных, то в 2016 году - 29%. Сейчас недружественной ее считают 8%.

Кроме того, почти поровну разделились голоса граждан по вопросу о том, находится ли Россия в международной изоляции. 46% россиян верят в то, что РФ оказалась изолирована, 45% - отрицают это. В то же время среди тех, кто верит в международную изоляцию России, обеспокоены этим только 44%.






Отметим, согласно майскому опросу, большинство американцев (64%) считают Россию врагом своей страны.
Korrespondent
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