Навальный выложил фильм о секретной даче Медведева (ВИДЕО)

Видео опубликовано на Youtube-канале политика-оппозиционера.





Расследователи утверждают, что усадьбу главе российского правительства подарил один из "друзей Путина" - олигарх Алишер Усманов. При этом территория и недвижимость якобы записаны на имя однокурсника Медведева, некоего Илью Елисеева.





ФБК оценила роскошное имение под Москвой в 5 млрд рублей (около 2,3 млрд гривень).







