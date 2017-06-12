ФОТО: Центр Москвы перекрыли мешками и старой техникой

На улицу Тверскую в Москве, где должен состояться антикоррупционный митинг российского оппозиционера Алексея Навального, привезли мешки с песком, противотанковые ежи и технику. По замыслу властей, таким образом показываются разные исторические эпохи России.

Снимки были опубликованы на странице журналиста Ивана Яковины в Facebook.





"Вообще, всю Тверскую перекрыли для транспорта и заставили какой-то псевдоисторической хренью "разных эпох" - проиллюстрировать историю страны. Полиции в таких условиях будет крайне непросто действовать - цепочкой выстроиться не получится никак. Кроме того, непонятно, кого винтить. Как прикажете отличить злобного сторонника Навального от привезенного на праздник бюджетника?" - написал журналист.

Также Яковина отметил, что баррикады - подарок для акции Навального .





"Рабочие достраивают баррикады, за которыми будет очень удобно прятаться, а также выставляют "противотанковые ежи". Строго говоря, сейчас там обустраивают идеальное пространство для драк с полицией и начала революции. Отсюда, видимо, дикая истерика властей и Ольгино по поводу переноса места акции. Сами того не желая, они подарили оппозиции конструктор "Собери Майдан". Чудеса!" - добавил Яковина.

Напомним, ранее сообщалось, что хакеры опубликовали фильм Навального на госсайте Петербурга.