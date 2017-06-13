В РФ умер обвиненный в убийстве Политковской

В Вологодской области скончался Лом-Али Гайтукаев, осужденный по обвинению в причастности к убийству журналистки Анны Политковской. Он умер в исправительной колонии №5, сообщает Кавказский узел.

По словам адвоката Гайтукаева, Елены Харионовской, вскоре после решения суда, 3 ноября 2015 года, его поместили в лечебное учреждение в связи с резким ухудшением состоянием здоровья.

"Врачи признали его инвалидом второй группы, ему кроме всего прочего был поставлен диагноз цирроз печени. Ему было разрешено дополнительное питание. Те продукты, которые ему были приписаны врачами, я покупала и приносила Гайтукаеву – деньги на эти цели присылали родственники", – рассказала адвокат.

Харионовская также рассказала, что в больницу приезжали московские врачи, которые подтвердили диагноз, поставленный вологодскими врачами.

"Они также сказали, что прогноз неблагоприятный, медицина тут бессильна", – рассказала адвокат.

Она отметила, что согласно ст. 81 УК РФ болезнь Гайтукаева входила в перечень тех заболеваний, которые могут послужить основанием для освобождения от наказания.

Напомним, ранее Гайтукаев на суде заявлял, что не признает вину в убийстве.

Как сообщалось, журналистка Новой Газеты Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы в октябре 2006 года.