Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.07
USD
26.03
RUB
0.43
EUR
29.08
USD
26.03
RUB
0.44
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
23 июня 17, 17:03
Путин вдруг занял оборонительную позицию по поводу коррупции
Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Теперь Путин, очевидно, опасается, что даже говорить о коррупции - все равно что подтверждать критику из уст Навального.

Профессор Колумбийского университета, экс-посол США в странах бывшего СССР Стивен Сестанович приводит в The Washington Post результаты нового опроса россиян. 87% респондентов сообщили, что доверяют Владимиру Путину представлять Россию на мировой арене, однако 9 из 10 россиян считают серьезной проблемой коррупцию, и число тех, кто верит, что Путин борется с ней, за два года уменьшилось с 62% до 49.

"Несколько последних лет Путин утверждал, что жестко борется с коррупцией и злоупотреблением государственной властью, - говорится в статье. - По большей части это было, конечно, ничего не значащей риторикой. Каждое серьезное действие в соответствии с этими словами поставило бы под угрозу созданную Путиным систему".

На состоявшемся на прошлой неделе телемосте, пишет Сестанович, Путин объявил, что коррупция просто "не относится к числу основных" проблем, досаждающих россиянам. "Когда честный школьник пожаловался, что коррумпированные чиновники получают легкие наказания, первоначальный, колючий, ответ президента сводился к предположению, что этот вопрос написал кто-то другой. Заключил он следующим жалким призывом: "Давайте полагаться на работу судебной системы", - рассказывает автор статьи.

"Очевидно, почему Путин стал нервничать по поводу коррупционной проблемы. Его самый заметный противник, Алексей Навальный, сделал ее основной темой своих чрезвычайно популярных онлайновых видеороликов и недавних демонстраций против "жуликов и воров" из действующего режима. Всегда немного шокировало, что Путин считал возможным для себя претендовать на роль защитника чистого правительства, но каким-то образом это сходило ему с рук. Теперь, очевидно, он опасается, что даже говорить о коррупции - все равно что подтверждать критику из уст Навального", - говорится в статье.

"Навальный сделал нечто беспрецедентное. Он вынудил президента России прекратить притворяться противником коррупции. Другие могут ополчаться на нее, но для Путина отныне коррупция - "фальшивые новости", - утверждает Сестанович.

"Отвергать саму идею коррупции - вот что стало позицией по умолчанию путинского режима. Говорить о ней - подозрительно, даже зловеще", - считает автор.

"Каждый россиянин может сказать, что коррупция - это проблема. И все же Путин, по-видимому, решил, что безопаснее добиваться переизбрания, говоря нечто абсурдное и непопулярное, чем продолжать твердить, что он верит в честное правительство. В нынешней России такой откровенный цинизм может быть шагом вперед. Оппоненты Путина заставили его открыто сказать, какова его настоящая позиция", - резюмирует Сестанович.
Inopressa
Ещё по теме:
В Кремле раздумывают, как быть с протестами и Навальным
Кремль не допустит новых акций протестов
Леденящий День Победы в России (ФОТО, ВИДЕО)
Трамп тормозит расследование по сговору на выборах с РФ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
ЦИК РФ не разрешил Навальному баллотироваться
noimage РФ ответила на требование США покинуть Донбасс
noimageВ РФ умер обвиненный в убийстве Политковской
noimageПротесты и задержания в России (ФОТО, ВИДЕО)
noimageВ России прошли первые задержания на акциях протеста (ВИДЕО)
Лента новостей