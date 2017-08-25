Россия отказалась выводить войска из Приднестровья

Власти России отвергли предложение Молдовы обсудить вывод российских войск из Приднестровья на сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Об этом сообщает Радио Свобода.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал эту инициативу "не слишком дружественной и довольно неожиданной".





Ранее Небензя раскритиковал предложение правительства Молдовы обсудить на сессии Генассамблеи ООН вывод российских войск из Приднестровья.





Напомним, 2 мая Молдова признала Приднестровье оккупированной территорией. Конституционный суд Молдовы признал неконституционным пребывание российских солдат на территории Приднестровского региона республики.



