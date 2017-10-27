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Новости
Россия
26 октября 17, 16:53
Россия готовится к наступлению, перебрасывая оружие в Крым
Путин
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Россия готовится к наступлению на Украину
Россия готовится к агрессии на материковой Украине, перебрасывая в оккупированный Крым новейшую военную технику.

Такое мнение высказал генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба Игорь Романенко в эфире "Радио "Крым.Реалии".

"Насколько я знаю, в Феодосию до конца года планируют завести еще один дивизион комплексов ПВО С-400. Устаревшие самолеты Су-24 и Су-25 меняют на Су-30, на Черноморский флот также переводят более совершенные суда. Характер учений, которые россияне проводят на море и на севере Крыма, говорят о том, что накопленное вооружение они готовят именно как средство агрессии против Украины", – убежден генерал.

Как известно, ранее командующий ПВО и ВВС Южного военного округа РФ генерал-лейтенант Виктор Севостьянов заявлял, что военные части РФ в Крыму оборудованы новой и модернизированной авиатехникой.

А также вскоре на оккупированный полуостров должен поступить новый зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф".

К слову, после учений "Запад-2017" в Беларуси остались около 6 тысяч российских военных.

Источник: 24tv.ua
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