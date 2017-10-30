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Новости
Россия
30 октября 17, 09:45
Менее половины россиян выступают за поддержку ЛДНР
Москва
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Спад интереса россиян к событиям на Донбассе наблюдается с июня 2015 года.

В России 41% россиян считают, что Россия должна поддерживать самопровозглашенные ЛНР И ЛНР в конфликте на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра.

Лишь 6% опрошенных полагают, что Россия должна поддерживать в конфликте Украину, еще 37% считают, что Москва никого не должна поддерживать.

По словам социолога Левада-центра Степана Гончарова, тема юридического статуса ДНР и ЛНР замалчивается в российских СМИ, они не предлагают аудитории однозначное мнение.

"Но все-таки 41% поддержки ДНР и ЛНР довольно много, хотя к идее присоединить Донбасс россияне уже остыли", – заявил эксперт в комментарии РБК.

Отмечается, что спад интереса россиян к событиям на Донбассе наблюдается с июня 2015 года, а в период с мая по сентябрь доля следящих за последними событиями в Украине снизилась с 35% до 31%.

При этом вырос страх россиян перед тем, что столкновения на Украине могут перерасти в войну между Россией с западными странами или в мировую войну: если в июле 2016 года такого сценария опасались 29%, то в сентябре 2017 года – 40%.

Как сообщалось, более половины граждан России негативно относятся к Украине. В основном плохо к Украине относятся 38% опрошенных, очень плохо – 18%. Положительно к Украине относятся 24% россиян, 2% – очень хорошо.

Опрос: 18% россиян готовы голосовать за вымышленного кандидата
Korrespondent
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