В Москве погибла топ-менеджер Роснефти

В Москве топ-менеджер компании Роснефть Оксана Охапкина была найдена на улице мертвой. Об этом сообщил телеграмм-канал Mash, передает Обозреватель.

Как отмечается, директор управления департамента логистики Оксана Охапкина была обнаружена на улице возле своего дома в бессознательном состоянии. Прохожие вызвали бригаду спасателей, но женщина умерла до их прибытия.

По одной из версий, топ-менеджер Роснефти погибла, выпав из окна своей квартиры на 12-м этаже. Полиция пока не прокомментировала инцидент.

"Руководитель департамента в Роснефти выбросилась из окна своего дома в Москве из-за тяжелого заболевания. Соболезнования родным и близким", - написал телеграмм-канал.

Напомним, российские компании Газпром и Роснефть могут быть приватизированы в течение 7-10 лет.