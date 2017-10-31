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Новости
Россия
31 октября 17, 15:56
В Москве погибла топ-менеджер Роснефти
Оксана Охапкина
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Женщина могла выпасть из окна многоэтажки.

В Москве топ-менеджер компании Роснефть Оксана Охапкина была найдена на улице мертвой. Об этом сообщил телеграмм-канал Mash, передает Обозреватель.

Как отмечается, директор управления департамента логистики Оксана Охапкина была обнаружена на улице возле своего дома в бессознательном состоянии. Прохожие вызвали бригаду спасателей, но женщина умерла до их прибытия.

По одной из версий, топ-менеджер Роснефти погибла, выпав из окна своей квартиры на 12-м этаже. Полиция пока не прокомментировала инцидент.

"Руководитель департамента в Роснефти выбросилась из окна своего дома в Москве из-за тяжелого заболевания. Соболезнования родным и близким", - написал телеграмм-канал.

Напомним, российские компании Газпром и Роснефть могут быть приватизированы в течение 7-10 лет. 
Korrespondent
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