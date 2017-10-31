Кремль подтвердил информацию о сборе биоматериала россиян

Российские спецслужбы действительно располагают подтверждением того, что зарубежные эмиссары ведут в стране сбор биоматериала разных этносов, проживающим на территории РФ.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Эта информация по линии спецслужб РФ. Действительно, некоторые эмиссары, представители неправительственных организаций и других органов ведут такого рода деятельность. Такие случаи были зафиксированы, и у спецслужб, и естественно, у президента такая информация имеется", – сказал Песков.

Как сообщал Корреспондент.net, 30 октября Владимир Путин в ходе заседания Совета при президенте по правам человека заявил, что "некие силы собирают биологический материал граждан России".

В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что сбор биологического материала россиян ведется "соответствующими службами на Западе с целью создания биологического оружия".