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2 ноября 17, 09:17
Кадыров сделал громкое заявление об убийстве Окуевой
Кадыров
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Чеченский глава Рамзан Кадыров обвинил украинские спецслужбы в причастности к убийству добровольца АТО Амины Окуевой.
Заявление появилось на канале Кадырова в Telegram.

Он подчеркнул, что в Украине якобы специально создали соответствующий образ для снайпера.

«Украинские политики и депутаты постоянно говорили о Наталье Викторовне как о чеченке, воюющей на стороне бандеровцев. При этом все прекрасно знали, что Наталья Никифорова не имеет никакого отношения ни к Чечне, ни к чеченскому народу. Не успели прозвучать выстрелы, как украинские рупоры заголосили о каком-то российском следе», — написал Кадыров.

Он добавил, что в Киеве знают, кто стоит за убийством Окуевой.

«Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать: «Кто породил, тот и убил», — считает Кадыров.

Он считает, что таким образом украинские спецслужбы убили сразу трёх зайцев: избавились от «бандитки», отвлекли внимание Запада от протестных антиправительственных митингов, а также попытались ещё раз обвинить Россию в своих бедах.

«Но уши у украинских спецслужб настолько длинные, что их невозможно прикрыть никаким платком Натальи-Амины и пустыми разговорами о российском следе», — написал Кадыров.

Как ранее сообщалось, Александр Турчинов, секретарь СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) заявил, что в стране усилят антитеррористический и контрразведывательный режимы.


Источник: ru.narodna-pravda.ua
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