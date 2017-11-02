Кадыров сделал громкое заявление об убийстве Окуевой

Заявление появилось на канале Кадырова в Telegram.





Он подчеркнул, что в Украине якобы специально создали соответствующий образ для снайпера.





«Украинские политики и депутаты постоянно говорили о Наталье Викторовне как о чеченке, воюющей на стороне бандеровцев. При этом все прекрасно знали, что Наталья Никифорова не имеет никакого отношения ни к Чечне, ни к чеченскому народу. Не успели прозвучать выстрелы, как украинские рупоры заголосили о каком-то российском следе», — написал Кадыров.





Он добавил, что в Киеве знают, кто стоит за убийством Окуевой.





«Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать: «Кто породил, тот и убил», — считает Кадыров.





Он считает, что таким образом украинские спецслужбы убили сразу трёх зайцев: избавились от «бандитки», отвлекли внимание Запада от протестных антиправительственных митингов, а также попытались ещё раз обвинить Россию в своих бедах.





«Но уши у украинских спецслужб настолько длинные, что их невозможно прикрыть никаким платком Натальи-Амины и пустыми разговорами о российском следе», — написал Кадыров.





Как ранее сообщалось, Александр Турчинов, секретарь СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) заявил, что в стране усилят антитеррористический и контрразведывательный режимы.







