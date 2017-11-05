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Россия
5 ноября 17, 00:12
Задержан победитель Битвы экстрасенсов на ворованном авто
Свами Даши
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У автомобиля Bentley не совпадал VIN-номер.
У автомобиля Bentley не совпадал VIN-номер.

В Санкт-Петербурге полиция задержала на краденном автомобиле Bentley победителя одного из сезонов телешоу Битва экстрасенсов Петра Смирнова более известного как Свами Даши. Об этом сообщает Фонтанка.

Автомобиль, за рулем которого находился экстрасенс, остановили неподалеку от станции метро Выборгская 1 ноября. При проверке оказалось, что у машины был перебит VIN-номер.

Полицейские сразу же обратили внимание на явный, по их мнению, признак подделки, так как в таком номере после литеры W стоит просто палочка – «I», хотя на всех VIN этой модели в этом месте должна быть выбита цифра.

Идентификационный номер авто /fontanka.ru
 
После этого водителя доставили в территориальный отдел полиции, где был зарегистрирован материал проверки.

Сам Bentley направили на экспертизу. Как заявил Свами Даши, машина — подержанная, приобрел он ее в нынешнем состоянии и о том, что ранее она могла быть украдена, ничего не знал.

Петр Смирнов более известен как победитель 17-го сезона Битвы экстрасенсов под именем Свами Бодхи Даши.

Ранее сообщалось, что румынский экстрасенс открыла сайт для общения с мертвыми животными.
Korrespondent
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