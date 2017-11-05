Задержан победитель Битвы экстрасенсов на ворованном авто

В Санкт-Петербурге полиция задержала на краденном автомобиле Bentley победителя одного из сезонов телешоу Битва экстрасенсов Петра Смирнова более известного как Свами Даши. Об этом сообщает Фонтанка.
Автомобиль, за рулем которого находился экстрасенс, остановили неподалеку от станции метро Выборгская 1 ноября. При проверке оказалось, что у машины был перебит VIN-номер.
Полицейские сразу же обратили внимание на явный, по их мнению, признак подделки, так как в таком номере после литеры W стоит просто палочка – «I», хотя на всех VIN этой модели в этом месте должна быть выбита цифра.