В России возле жилых домов разбился пассажирский самолет

На борту находились два пилота, один из которых погиб, а другой ранен. Об этом сообщает агентство РИА новости.





"Он взлетел, сделал круг и, видимо, по причине какой-то поломки развернулся, чтобы сесть обратно на взлетно-посадочную полосу", - рассказала исполняющая обязанности главы Селемджинского района Лариса Асадчая, отметив, что самолет летел заказным рейсом в село Удское Хабаровского края.





ТАСС пишет, что в Амурском центре гражданской защиты уточнили, что пилоты выявили неисправность сразу после взлета.





"По предварительным данным, сразу после взлета у самолета выявилась неисправность, и пилот принял решение посадить самолет, но не дотянул до взлетно-посадочной полосы и упал в 600 метрах от нее", - говорится в сообщении





По данным регионального отделения МЧС, самолет загорелся в результате жесткой посадки. "Мужчина 1953 года рождения погиб. У второго мужчины, 1960 года рождения, стресс, резаные раны", - сказала главный врач центральной районной больницы Светлана Шульга.





По ее словам, от госпитализации он отказался и уехал из больницы самостоятельно.





Вчера, 6 ноября, в России также один человек погиб при падении вертолета Bell 407 в Верхнеуслонском районе Татарстана.



