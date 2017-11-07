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Новости
Россия
7 ноября 17, 09:32
В России возле жилых домов разбился пассажирский самолет
авиокатастрофа
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Возле поселка Экимчан в Амурской области России в девять утра (в 02:00 по киевскому времени) разбился легкомоторный пассажирский самолет АН-2.
На борту находились два пилота, один из которых погиб, а другой ранен. Об этом сообщает агентство РИА новости.

"Он взлетел, сделал круг и, видимо, по причине какой-то поломки развернулся, чтобы сесть обратно на взлетно-посадочную полосу", - рассказала исполняющая обязанности главы Селемджинского района Лариса Асадчая, отметив, что самолет летел заказным рейсом в село Удское Хабаровского края. 

ТАСС пишет, что в Амурском центре гражданской защиты уточнили, что пилоты выявили неисправность сразу после взлета. 

"По предварительным данным, сразу после взлета у самолета выявилась неисправность, и пилот принял решение посадить самолет, но не дотянул до взлетно-посадочной полосы и упал в 600 метрах от нее", - говорится в сообщении 

По данным регионального отделения МЧС, самолет загорелся в результате жесткой посадки. "Мужчина 1953 года рождения погиб. У второго мужчины, 1960 года рождения, стресс, резаные раны", - сказала главный врач центральной районной больницы Светлана Шульга. 

По ее словам, от госпитализации он отказался и уехал из больницы самостоятельно.

Вчера, 6 ноября, в России также один человек погиб при падении вертолета Bell 407 в Верхнеуслонском районе Татарстана. 


Источник: unian.net 
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