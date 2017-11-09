Пожар на объекте Службы внешней разведки РФ

На одном из закрытых объектов Службы внешней разведки РФ в Москве в среду, 8 ноября, вспыхнул пожар. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на руководителя пресс-службы СВР.

По данным МЧС РФ, возгорание произошло в кабельном коллекторе, где могли находиться люди.

Огонь распространился на 10 погонных метров.

По предварительным данным, в здании находились три человека.

Также сообщается, что во время пожара пропал один рабочий. Продолжаются его поиски.

Сейчас пожару присвоен повышенный уровень сложности, есть угроза перехода огня на другие здания.

Напомним, ранее в Москве горел Пушкинский музей.