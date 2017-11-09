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Новости
Россия
9 ноября 17, 10:37
Стали известны подробности смерти дочери Гурченко (ФОТО)
Мария Королева
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Как известно вчера, 8 ноября, скончалась единственная дочь Людмилы Гурченко - 58-летняя Мария Королева. Тело женщины пролежало около часа, пока его не обнаружила дочь. 

Об этом всем рассказала дочь погибшей, Елена. Согласно ее словам, рано утром они вместе вышли из подъезда, чтобы потом поехать по своим делам. Обычно в этот период времени Мария Борисовна выгуливала свою собаку, но в этот раз решено было сделать это раньше.

По дороге дочери Гурченко стало плохо, она упала на асфальт между машинами. При этом соседка заявила, дочь Гурченко лежала с открытыми глазами, но не могла говорить. "Все подумали, что случился инсульт. Я вызвала "скорую", после чего уехала", - отметила она.


Вдовец Людмилы Гурченко Сергей Сенин и ее дочь Мария Королева во время церемонии открытия мемориальной доски актрисе Людмиле Гурченко в Москве, 2015 год


Людмила Гурченко с дочерью Машей


Людмила Гурченко с 3-летней дочерью Машей, 1962 год

В свою очередь Елена вместе с двумя прохожими перенесли мать на лавочку. Однако к приезду врачей не успели - женщина скончалась через пять минут.

Напомним, как сообщалось, дочь народной артистки СССР Людмилы Гурченко Мария Королева ушла из жизни на 59-м году жизни.
URA-Inform
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