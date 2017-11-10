Собчак уточнила, какие санкции США поддерживает

Кандидат в президенты России Ксения Собчак утверждает, что не поддерживает общероссийские санкции США, а только те, что направлены на окружение Владимира Путина. Об этом она сообщила у себя в Instagram.

"Я благодарна за внимание к моей избирательной кампании в целом и к интервью CNN, которое я дала вчера поздно вечером. И все же после того как все поголовно сообщили о том, что Собчак поддерживает антироссийские санкции, я вынуждена попросить вас пересмотреть это интервью", — написала Собчак, сопроводив пост видеофрагментом интервью.

Она подчеркнула, что поддерживает санкции против окружения президента России Владимира Путина.

"Совсем другое — когда, например, студенты не могут получить американскую визу. И вообще, почему простые россияне должны отвечать за действия человека, которого они не поддерживают и который не позволяет честным выборам состояться?", — задалась вопросом Собчак.

Напомним, телеведущая Ксения Собчак, которая намерена баллотироваться на выборах президента в 2018 году, заявила в интервью телеканалу CNN, что поддерживает антироссийские санкции со стороны США.