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Россия
11 ноября 17, 11:54
Что Украина помнит о юмористе Михаиле Задорнове? (ВИДЕО)
Задорнов
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Михаил Задорнов умер в 69 лет от рака

Михаил Задорнов в последние годы резко высмеивал украинские события.

Писатель и юморист Михаил Задорнов умер в возрасте 69 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

По сообщениям СМИ, в начале прошлого года у Задорнова диагностировали опухоль головного мозга; лечение проходил в Германии. Сам юморист не давал интервью о своем здоровье и не комментировал свое самочувствие.

К началу 1990-х годов Задорнов получил известность как юморист, он выступал автором и ведущим таких телепередач, как Аншлаг и Смехопанорама. Задорнов ассоциируется с критической позицией в отношении американской культуры.

Шутки Задорнова об Украине

Задорнов был хорошо известен и популярен также в Украине. Однако отношение к нему среди украинцев изменилось в начале 2014 года, когда юморист в эфире радио резко высказался о ситуации в Украине, употребив слово "еврохохлы".

Вскоре после этого Задорнов подписал обращение деятелей культуры РФ в поддержку политики российского президента Владимира Путина в Украине и Крыму.

Он считал, что в Украине зарождается фашизм, а украинская армия "обстреливает российскую территорию, чтобы спровоцировать военный конфликт". Задорнов намекал на необходимость нанести удар по Украине ракетным комплексом.

Юморист высмеивал якобы неспособность армии НАТО и Украины противостоять российским военным.

В 2015 году Задорнов во время выступления пошутил над малайзийским Боингом, сбитым над Донбассом, что только закрепило негативное к нему отношение. Он считал, что самолет сбили США.

"Псаки выдала точные причины падения Boeing - малайзийский Boeing, сказала она, упал, потому что был тяжелее воздуха", - сказал Задорнов.

При этом известно, что фраза, приписанная им бывшему спикеру Белого дома Дженифер Псаки, действительно была сказана в 2010 году одним пермским прокурором Андреем Делиевым. В 2010 году он так объяснил падение Миг-31 во время учений в Пермском крае.

"Самолет упал по причине силы тяжести, так как машина тяжелее воздуха", - сказал тогда он.

Комик был внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Украину.

После сообщения о смерти Михаила Задорнова россияне выражают соболезнование и называют его лучшим юмористом, а украинский сегмент соцсетей заполнили едкие высказывания о комике.


Биография Задорнова

Михаил Задорнов родился в 1948 году в Юрмале.  Его отцом был писатель Николай Задорнов (автор трилогии о переселенцах, тетралогий о Дальнем Востоке и экспедиции адмирала Путятина), а мать - потомственная дворянка из старинного польского королевского рода, корректор заводской газеты Елена Покорно-Матусевич.

В 1974 году он окончил Московский авиационный институт по специальности "инженер-механик" по желанию отца. Свои первые рассказы сатирик опубликовал в 1970-х, а на телевидении дебютировал в 1982 году.

Первый большой успех будущему сатирику принес фельетон Два девятых вагона, с которым он выступил в 1984 году в программе Вокруг смеха. В своих выступлениях он высмеивал абсурдность быта советского человека.

В конце 80-х у Задорнова начали выходить книги и авторские сборники (всего их в его библиографии около полусотни) - в них, как правило, он собирал свои монологи.

В 1991 году Задорнов записывал новогоднее обращение к россиянам. Вслед за ним в эфир вышел Борис Ельцин - но с Новым годом россиян все равно поздравил самый популярный на тот момент юморист. 

С середины 2000-х годов Задорнов в своих монологах часто критиковал "американский образ жизни" и то, что ему подражают россияне.

В России Задорнов был едва ли не самой популярной неполитической фигурой. Был автором и ведущим передач Аншлаг, Смехопанорама, Сатирический прогноз, Дочки-матери.

Он ушел на второй план российского юмора вместе с эпохой Аншлага. Однако в последние годы Михаил Задорнов был обязательным участником новогодней программы канала РЕН ТВ, вел юмористические и сатирические шоу на других каналах, а в новости попадал либо в связи со своей болезнью, либо из-за событий в Украине.

Осенью 2016 года он рассказал, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Сатирик не вдавался в подробности о своем состоянии, но отметил, что лечение "предстоит тяжелое и долгое", в частности, ему предстоит пройти химиотерапию.

23 октября его госпитализировали, за день до этого у юмориста случился эпилептический припадок прямо во время выступления на сцене московского ДК Меридиан. Сообщалось, что у Задорнова диагностировали рак головного мозга.

За два дня до смерти 8 ноября стало известно, что пару месяцев назад Задорнов перешел из неоязычества в православие.

Часть его книг описывает альтернативный взглад на историю славянства. В 2007 году в интервью Комсомольской правде Задорнов рассказывал, что "живет по языческим законам и очень счастлив".

В 2012 году вышел фильм по сценарию Задорнова "Рюрик. Потерянная быль", в котором утверждается в частности, что Рюрик, родоначальник династии Рюриковичей, был славянином, а не варягом.

В честь сатирика назван астероид главного пояса 5043 Zadornov, открытый в 1974 году.

Напомним, 10 ноября 2017 года Михаил Задорнов скончался от рака мозга. Лечение он проходил в Германии. Сам юморист не давал интервью о своем здоровье и не комментировал свое самочувствие.

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