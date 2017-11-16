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15 ноября 17, 23:30
Путин впервые провел телефонный разговор с главарями боевико
Владимир Путин
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Главы "ДНР" и "ЛНР" поддержали идею по обмену пленными в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с главами "ДНР" и "ЛНР" Александром Захарченко и Игорем Плотницким обмен с Украиной удерживаемыми сторонами лиц и они поддержали эту инициативу, отметив, что вопрос нужно проработать с украинской стороной, сообщает в среду сайт Кремля.

"Руководители "ДНР" и "ЛНР" инициативу поддержали, отметив, что еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны", – говорится в сообщении по итогам телефонного разговора.

Ранее президент России Владимир Путин пообещал повлиять на обмен пленными между Киевом и боевиками в формате "всех на всех". Об этом он сказал во время посещения Воскресенского Ново-Иерусалимского мужского монастыря в Истре Московской области. По его словам, он готов сделать для обмена пленными все от себя зависящее и даже переговорить с главарями т. н. "ДНР" и "ЛНР".

Я сделаю все, что от меня зависит, переговорю с руководством "Донецкой республики" и "Луганской республики". Надеюсь, что это будет реализовано как можно быстрее", – сказал Путин.

Напомним, ранее представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко заявляла, что Украина готова к обмену пленными в новом формате. Киев подтвердил свою позицию о требовании освободить 87 украинцев и готова к обмену на 309 человек, которых запрашивают ОРДЛО.

При этом из списка на обмен пленными были исключены 43 человека, которые не имеют отношения к зоне проведения антитеррористической операции, заявил представитель Украины в ТКГ, экс-президент Леонид Кучма.

Также Геращенко рассказывала, почему тормозится обмен заложниками. По ее словам, процесс не продвигается из-за завышенных требований боевиков.
Путин, вопрос, стороны, ДНР, ЛНР, обмен пленными , Президент России

Источник: segodnya.ua
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