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Россия
16 ноября 17, 09:47
Захарченко и Плотницкий поддерживают обмен пленными - Кремль
Путин
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Президент России Владимир Путин в среду вечером, 15 ноября, по телефону обговорил с главами так называемых "Донецкой и Луганской республик" возможность обмена пленными.

Александр Захарченко и Игорь Плотницкий инициативу, предложенную накануне Путину Виктором Медведчуком по обмену пленными поддержали. Об этом заявил пресс-центр Кремля.

По данным Москвы, они заверили, что предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны.

Напомним, как сообщалось, 15 ноября Медведчук обратился к Путину с просьбой поддержать предложение по обмену пленными между Украиной и боевиками.

Он указал, что украинская сторона готова освободить 306 человек и рассчитывает на ответные действия "республик" по освобождению 74 человек.
URA-Inform
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