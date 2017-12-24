Москва обвинила Вашингтон в "русофобии"

Решение американского правительства относительно предоставления Украине летального оружия только разожжет войну.

Об этом в субботу. 23 декабря, заявили в Министерстве иностранных дел России, сообщает УНИАН.

"История, конечно, неизбежно расставит все по своим местам. Однако, как в нынешних условиях можно говорить о какой-либо "примиряющей" роли США в урегулировании конфликта в Украине? Вашингтон пытается представить себя "посредником". Никакой он не посредник, он - пособник в разжигании войны", - говорится в документе.

Во внешнеполитическом российском ведомстве отметили, что США в определенном смысле переступили черту, решив вооружить Украину.

"Теперь уже не в рамках коммерческих контрактов, что американские компании втихую делают давно, а по государственной линии. "Для начала" заговорили о ракетных комплексах "Джавелин". Вопрос - что дальше? В любом случае, американское оружие способно привести к новым жертвам в соседней с нами стране, к чему мы не можем оставаться равнодушными", - заявили в МИД РФ.

Российские дипломаты также уверены, что "образумить США" сейчас не получится, обвинив при этом Вашингтон в "русофобии".

Напомним, США приняли решение о поставках оборонительного вооружения Украине для обеспечения защиты ее территориальной целостности и суверенитета.