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23 декабря 17, 20:46
В Instagram и Facebook пропали аккаунты Кадырова
Кадыров
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Лидер Чечни связывает закрытие профилей в соцсетях с недавними санкциями.

Странички лидера Чеченской Республики в соцсетях Facebook и Instagram стали недоступны для пользователей. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщает Интерфакс.

При попытке зайти на аккаунт Кадырова в Instagram высвечивается: "Страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена".

На профиль можно зайти с мобильных телефонов, однако в нем нет ни одной публикации.

Однако с мобильных устройств профиль открывается, но публикации в нем нет ни одной. При попытке обновления страницы появляется оповещение "пользователь не найден".

Страница Кадырова в Facebook также недоступна, но его профиль ВКонтакте продолжает действовать, как и телеграм-канал.

Сам Кадыров заявил, что произошедшее связано с недавними санкциями США против него.

Также он заявил, что раньше и сам "подумывал о закрытии" своих аккаунтов.

"Это единственное, чем я доволен в действиях Инстаграм и их покровителей в Белом доме. Мне и самому давно приходила в голову мысль покинуть эту сеть. Но считал, что неудобно перед друзьями и подписчиками, а их у меня в Инстаграм и Фейсбук более 4 млн", - заявил Кадыров.

Напомним, США расширили "список Магнитского", включив в него пятерых граждан России, среди которых и нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров.
Korrespondent
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