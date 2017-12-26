Собчак предложила Навальному работать в ее штабе

Кандидат в президенты России Ксения Собчак предложила российскому оппозиционеру Алексею Навальному работать в ее штабе, сообщает Deutsche Welle.

Она предложила Навальному стать ее доверенным лицом. Собчак также назвала недопуск оппозиционера к выборам "чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей".





При этом, как сообщает Радио Свобода, Собчак отказалась бойкотировать выборы, к чему призывал Навальный.





Ранее сегодня сообщалось, что ЦИК РФ отказала Навальному в регистрации кандидатом в президенты.