Новости Россия
25 декабря 17, 23:46
Собчак предложила Навальному работать в ее штабе
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Кандидат в президенты РФ отказалась бойкотировать выборы, но пригласила Навального в свой штаб
Кандидат в президенты России Ксения Собчак предложила российскому оппозиционеру Алексею Навальному работать в ее штабе, сообщает Deutsche Welle.
Она предложила Навальному стать ее доверенным лицом. Собчак также назвала недопуск оппозиционера к выборам "чудовищной несправедливостью и очередной ошибкой властей".
При этом, как сообщает Радио Свобода, Собчак отказалась бойкотировать выборы, к чему призывал Навальный.
Ранее сегодня сообщалось, что ЦИК РФ отказала Навальному в регистрации кандидатом в президенты.
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