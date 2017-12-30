В Санкт-Петербурге 27 декабря в супермаркете произошел взрыв, в результате которого пострадали 13 человек.

Президент России Владимир Путин назвал взрыв терактом и призвал "ликвидировать бандитов на месте".

Предлагаем подробности о втором за год теракте в Санкт-Петербурге.

Бомба с поражающими элементами

Взрыв произошел в 18.30 по московскому времени в супермаркете Перекресток на площади Калинина в Санкт-Петербурге.

К месту происшествия приехали десятки машин скорой помощи и пожарных. Из здания провели эвакуацию, на месте работали саперы.

При взрыве пострадали 13 человек, никто не погиб. Были госпитализированы восемь человек, двое из них утром 28 декабря были выписаны, еще шесть пока остаются под надзором врачей. Известно, что один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

СМИ, ссылаясь на ФСБ пишут, что в супермаркете, скорее всего, взорвалось самодельное взрывное устройство небольшой мощности - 200 граммов в тротиловом эквиваленте. Устройство, скорее всего, было оснащено поражающими элементами.

Бомба находилась в камере хранения супермаркета. Там она пролежала около двух часов. Поражающими элементами были шары от подшипников.

Следком РФ открыл дело по статье "покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом". Однако СМИ узнали, что взрыв в магазине будет расследоваться также по статье "теракт".





Позже в ведомстве уточнили, что рассматривают все версии произошедшего. Работу специалистов на месте взрыва координирует Национальный антитеррористический комитет РФ. Он уже опубликовал фотографии и видео из магазина.





















Официально о подозреваемых пока ничего не сообщается; ищут ли правоохранительные органы кого-то конкретного - неизвестно.

Местное издание Фонтанка опубликовало видео, на котором, вероятно, снят подозреваемый.

Отмечается, что человек вошел в магазин с рюкзаком за полчаса до взрыва, оставил его в камере хранения, и через полторы минуты ушел уже без него.

Позже издание Росбалт опубликовало фотографию мужчины, который может быть причастен к взрыву в Санкт-Петербурге.

На снимке изображен мужчина азиатской внешности, одетый в зеленую толстовку с капюшоном, спортивные штаны и черные кроссовки.

Как отмечается, он некоторое время ходил по магазину, после чего вышел из супермаркета, ничего не купив.





СМИ подозревают этого мужчину в причастности к теракту в Петербурге

Пленных не брать, ликвидировать на месте

Путин 28 декабря в ходе встречи с принимавшими участие в операции ВКС в Сирии офицерами назвал взрыв в Санкт-Петербурге терактом.

Он добавил, что дал ФСБ распоряжение задержать или ликвидировать причастных.

"Кстати, вчера я дал указание директору Федеральной службы безопасности при работе с этими бандитами при задержании действовать, разумеется, в рамках закона, только закона. Но при угрозе жизни и здоровью наших сотрудников, наших офицеров, действовать решительно, в плен никого не брать, ликвидировать бандитов на месте", - заявил Путин.

Крупный теракт в Петербурге и помощь ЦРУ

3 апреля 2017 года в Петербурге произошел взрыв в метро. Тогда следователи оценивали мощность взрывного устройства в 230 граммов в тротиловом эквиваленте.

По версии следствия, террорист-смертник Акбаржон Джалилов взорвал самодельную бомбу в вагоне на перегоне между станциями Сенная площадь и Технологический институт. 16 человек (в том числе террорист), погибли, более ста получили ранения.

15 декабря ФСБ сообщила о задержании в Санкт-Петербурге семи человек по подозрению в подготовке теракта и взрывов. В числе задержанных был 18-летний Евгений Ефимов.

По данным ФСБ, вместе со своими сообщниками он планировал совершить теракты "в местах массового нахождения людей", например, в Казанском кафедральном соборе 17 декабря.

Пресс-служба президента РФ сообщила, что информацию о подготовке теракта ФСБ получило от ЦРУ США. Владимир Путин поблагодарил за нее Дональда Трампа по телефону.



