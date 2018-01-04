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Новости
Россия
3 января 18, 23:21
В Москве ФСБ задержала участника АТО Негоду
ФСБ
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Украинец Олег Негода ехал в Россию к своим родственникам
Российские спецслужбы совершили очередную антиукраинскую провокацию, незаконно задержав в Москве гражданина Украины, участника антитеррористической операции Олега Негоду, который ехал к своим родственникам. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в Facebook.

Служба безопасности Украины в очередной раз подчеркивает, что ФСБ РФ охотится на украинцев и поездки на территорию страны-агрессора крайне опасны.

Еще в августе 2017 широкий общественный резонанс получило разоблачения сотрудниками СБУ циничной провокации российских спецслужб, целью которой была инсценировка подготовки с участием трех граждан Украины - участников АТО террористических актов на объектах критической инфраструктуры в Москве, Курчатове, Курске и Тольятти. В связи с этим председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак призвал украинцев, особенно тех, кто имеет опыт участия в антитеррористической операции, воздержаться от поездок в Россию и на временно оккупированные территории.

"Предостережение Службы безопасности Украины относительно опасности пребывания украинских граждан на территории РФ подтверждаются многочисленными задокументированным фактам российских провокаций в рамках гибридной войны. Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников, прежде всего участников АТО, на свою территорию для организации таких провокаций", - отметил Грицак.

Ранее в середине октября 2017 года ФСБ заявляла о задержании шестерых граждан Украины, которые якобы нарушили украинско-российскую границу с целью ввоза контрабанды.
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