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Новости
Россия
4 января 18, 10:51
В РФ сгорела обувная фабрика, погибли десять китайцев - ФОТО
пожар
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В российском Новосибирске в ночь на четверг, 4 января, произошел крупный пожар.

Тут сгорела обувная фабрика. В результате инцидента погибли десять граждан Китая.

Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на источник в оперативном штабе с места событий, на момент пожара на фабрике работали китайские рабочие. Они заметив признаки пожара на производстве и попытались самостоятельно, до приезда пожарных, погасить пламя.

Однако задохнулись угарным газом. Никто из них не выжил.

Сейчас полиция рассматриваются две версии произошедшего – короткое замыкание и нарушение техники пожарной безопасности. Спасатели также установили, что горели материалы, предназначенные для производства обуви и готовая продукция. При этом они выделяли токсичный дым.

Напомним, как сообщалось, в Ханты-Мансийском автономном округе Российской Федерации в ночь на четверг, 4 января, столкнулись два автомобиля. В результате аварии погибли десять человек. Среди погибших есть четверо детей.
URA-Inform
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