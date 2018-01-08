В России введен новый закон о самогоноварении

Сколько самогона можно произвести для себя в 2018 году













Для производства и продажи самогона обычному гражданину или предпринимателю потребуется специальное разрешение. Иначе, при вскрытии факта, будет наложен штраф, произведено изъятие оборудования и конфискация товара. А, если нарушение было зафиксировано не впервые, то будет заведено уголовное дело.

Возможность производства спиртосодержащих напитков для личного потребления сохраниться. И это будет главным условием легального хранения дома самогонного аппарата без каких-либо оформлений и сертификации. Предложений оп покупке малогабаритных аппаратов на сегодняшний день множество. Производственная мощность должна быть меньше 2000 литров. Это может быть обычная перегонная установка, или мини спиртовой завод с программным управлением.

Практика незначительных продаж самогона друзьям, соседям, знакомым должна быть пресечена. С 1 января 2018 года по новому закону такие лица также рискуют получить штраф. Домашнее производство должно ограничиваться 10 литрами на человека.





Штрафы и другая ответственность за нарушение нового закона о самогоне













За производство и распространение спиртосодержащей продукции обычному физическому лицу грозит санкция в размере от 30 000 рублей до 50 000 рублей. Для индивидуального предпринимателя данная мера наказания применяется с увеличением штрафа до 100 000 – 200 000 рублей.

С начала 2018 года сотрудники соответствующих ведомств смогут реквизировать оборудование для производства алкоголя, которое не было зарегистрировано должным образом. Обычный гражданин в таком случае заплатит от 3000 до 5000 рублей. Должностное лицо будет оштрафовано на сумму от 20 000 до 50 000 рублей. И самое большое взыскание ждёт юридических лиц. Им придётся отдать от 100 000 до 150 000 рублей. Кроме денежного наказания, обязательно вслед последует изъятие всего оборудования и изготовленной продукции. Регистрации подлежат только те установки, чья мощность выше 2000 литров.

Чтобы законно производить и продавать алкоголь требуется регистрация в роли предпринимателя или юридического лица, и получение лицензии. Дальше необходимо подать заявление в Росалкогольрегулирование, дать копии паспортов оборудования с правоустанавливающими документами на него, чтобы зарегистрировать установку. При этом строгие требования предъявляются и к самому оборудованию



Источник: 1rre.ru

