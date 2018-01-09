Курченко усилил охрану после перестрелки в Москве

Бизнесмен Сергей Курченко, бежавший из Украины в Москву, усилил охрану после конфликта с чеченским бизнесменом в одном из ресторанов. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в окружении Курченко.





Очевидно, речь идет о перестрелке в ресторане Crystal Ballroom в московской башне "Око", которая произошла в ноябре 2017 года. Тогда издание The Insider писало, что участники инцидента скрылись на автомобилях Maybach, Toyota Land Cruiser и Lexus: именно эти машины составляли кортеж Курченко, а в той самой башне “Око” находится его офис.





Сейчас, по данным Al Jazeera, кортеж бизнесмена состоит уже из пяти машин с 18 охранниками. При этом один из автомобилей оборудован глушителем связи с радиусом 200 метров. Также в кортеже якобы есть скорая помощь с медиком.





По словам бывших водителей Курченко, он передвигается между своим офисом на 46-м этаже небоскреба и элитным закрытым жилым комплексом, где живет под вооруженной охраной.





Охраняют бизнесмена бывшие бойцы группы "Альфа" Федеральной службы безопасности России, утверждают источники телеканала.





Экс-водители описывают Курченко как "очень неадекватного" и "гиперэмоционального" агрессивного человека, который увольняет подчиненных по малейшему поводу.





Также они утверждают, что бизнесмен встречался несколько раз с сыном бывшего президента Украины Александром Януковичем, одна из таких встреч проходила в Сочи.





Во времена президентства Виктора Януковича Курченко руководил компанией "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК), которая занималась торговлей сжиженным газом и нефтепродуктами. В отношении беглого бизнесмена в Украине расследуется несколько уголовных производств, он объявлен в международный розыск.





По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, аферы Курченко только в 2013 году стоили госбюджету 26 млрд грн. Украинские власти утверждают, что Курченко получил гражданство РФ.







