Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
33.80
USD
28.01
RUB
0.49
EUR
33.95
USD
28.18
RUB
0.49
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Россия
8 января 18, 23:24
Курченко усилил охрану после перестрелки в Москве
Сергей Курченко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Бизнесмена Сергея Курченко в Москве охраняют бывшие бойцы группы "Альфа" ФСБ России, рассказали источники Al Jazeera.
Бизнесмен Сергей Курченко, бежавший из Украины в Москву, усилил охрану после конфликта с чеченским бизнесменом в одном из ресторанов. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в окружении Курченко.

Очевидно, речь идет о перестрелке в ресторане Crystal Ballroom в московской башне "Око", которая произошла в ноябре 2017 года. Тогда издание The Insider писало, что участники инцидента скрылись на автомобилях Maybach, Toyota Land Cruiser и Lexus: именно эти машины составляли кортеж Курченко, а в той самой башне “Око” находится его офис.

Сейчас, по данным Al Jazeera, кортеж бизнесмена состоит уже из пяти машин с 18 охранниками. При этом один из автомобилей оборудован глушителем связи с радиусом 200 метров. Также в кортеже якобы есть скорая помощь с медиком.

По словам бывших водителей Курченко, он передвигается между своим офисом на 46-м этаже небоскреба и элитным закрытым жилым комплексом, где живет под вооруженной охраной.

Охраняют бизнесмена бывшие бойцы группы "Альфа" Федеральной службы безопасности России, утверждают источники телеканала.

Экс-водители описывают Курченко как "очень неадекватного" и "гиперэмоционального" агрессивного человека, который увольняет подчиненных по малейшему поводу.

Также они утверждают, что бизнесмен встречался несколько раз с сыном бывшего президента Украины Александром Януковичем, одна из таких встреч проходила в Сочи. 

Во времена президентства Виктора Януковича Курченко руководил компанией "Восточно-европейская топливно-энергетическая компания" (ВЕТЭК), которая занималась торговлей сжиженным газом и нефтепродуктами. В отношении беглого бизнесмена в Украине расследуется несколько уголовных производств, он объявлен в международный розыск.

По данным министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, аферы Курченко только в 2013 году стоили госбюджету 26 млрд грн. Украинские власти утверждают, что Курченко получил гражданство РФ.


Источник: gordonua.com
Ещё по теме:
В Одессе произошла перестрелка, погиб мужчина (ФОТО)
Москва обвинила Вашингтон в "русофобии"
О перспективах Украины высказался Квасьневский
Россия начала насчитывать пеню "Нафтогазу"
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В России введен новый закон о самогоноварении
noimageВ РФ сгорела обувная фабрика, погибли десять китайцев - ФОТО
noimageВ Москве ФСБ задержала участника АТО Негоду
noimageПодробности о втором за год теракте в Санкт-Петербурге
noimageНавальный и бессмысленный спектакль российских выборов
Лента новостей