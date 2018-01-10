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Новости
Россия
10 января 18, 10:04
Украину, США и ЕС россияне считают врагами – опрос
Россия
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66% жителей России считают, что у страны есть враги.

Две трети россиян считают, что сегодня у России есть враги и главные среди них – США, Украина и Европа. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра, пишет РБК.

Как отмечается, Левада-центр в начале декабря 2017 года провел опрос россиян о наличии у страны врагов.

В итоге, ​66% респондентов на вопрос, есть ли у сегодняшней России враги, ответили утвердительно, 21% отрицает их наличие.

Также был задал вопрос, кого респонденты считают врагом страны (можно было дать несколько вариантов ответа).

Главными врагами России были названы США (68%), Украина (29%) и Евросоюз (14%). Далее следуют бывшие республики СССР (10%), Польша (8%), Германия, НАТО и Англия (по 6%), сторонники Исламского государства (5%). Государства Ближнего Востока и "те, кто сегодня стоит у власти / чиновники / правительство / "друзья Путина", получили по 4%.
Негативный настрой россиян социолог Левада-центра Денис Волков связал с информационным фоном.

"По телевизору все время говорят о коварных замыслах против нашей страны", — объясняет он. По его мнению, такие настроения стимулирует открытый конфликт между Россией и Западом, выраженный в санкциях и контрсанкциях.

"США находятся в списке главных недругов России с конца 1990-х, а Европа и Украина — после аннексии Крыма", – добавил он.

Напомним, более 80% россиян недовольны своим материальным положением и оценивают его от "среднего" до "очень плохого".
Korrespondent
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