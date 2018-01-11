Кандидат в президенты РФ Путин зарегистрируется в соцсетях

Об этом заявила сопредседатель штаба Шмелёва, отвечая на вопрос будет ли у кандидата Telegram-канал. «Думаю, да. Все каналы (коммуникации) будут», — передает ее слова РИА Новости.





А сопредседатель Александр Румянцев отметил, что у кандидата также появятся и другие аккаунты в социальных сетях таких, как Twitter и Facebook. Отметим, что до сих пор у Путина нет страниц ни в одной из социальных сетей.





Кроме того, с начала следующей недели заработают сайт, «горячая линия» и общественная приемная избирательного штаба Путина.





Ранее сегодня Путин посетил свой предвыборный штаб в Москве. На этой встрече стали известны имена трех сопредседателей штаба — это руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелёва, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и гендиректор Национального медицинского центра детской гематологии Александр Румянцев.





Путин идет на выборы как самовыдвиженец, и ему необходимо собрать 300 тысяч подписей в свою поддержку. Сбор проходит во всех российских регионах с 5 января, и к настоящему времени уже есть 149 тысяч подписей.







