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Россия
10 января 18, 19:39
Кандидат в президенты РФ Путин зарегистрируется в соцсетях
Путин
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В избирательном штабе Владимира Путина не исключили, что у кандидата в президенты РФ появятся страницы в социальных сетях и Telegram-канал.
Об этом заявила сопредседатель штаба Шмелёва, отвечая на вопрос будет ли у кандидата Telegram-канал. «Думаю, да. Все каналы (коммуникации) будут», — передает ее слова РИА Новости.

А сопредседатель Александр Румянцев отметил, что у кандидата также появятся и другие аккаунты в социальных сетях таких, как Twitter и Facebook. Отметим, что до сих пор у Путина нет страниц ни в одной из социальных сетей.

Кроме того, с начала следующей недели заработают сайт, «горячая линия» и общественная приемная избирательного штаба Путина.

Ранее сегодня Путин посетил свой предвыборный штаб в Москве. На этой встрече стали известны имена трех сопредседателей штаба — это руководитель центра одаренных детей «Сириус» Елена Шмелёва, гендиректор «КамАЗа» Сергей Когогин и гендиректор Национального медицинского центра детской гематологии Александр Румянцев.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец, и ему необходимо собрать 300 тысяч подписей в свою поддержку. Сбор проходит во всех российских регионах с 5 января, и к настоящему времени уже есть 149 тысяч подписей.

Источник: ntv.ru

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