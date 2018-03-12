"У кого из нас шизофрения?", - Собчак - Климкину

Ксения Собчак, которая баллотируется на пост президент РФ, заявила, что украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить Украину в соответствии с ее законами. Об этом она в воскресенье, 11 марта, написала в Instagram.

Собчак напомнила, что считает аннексию Крыма беззаконной, а в Крым она собиралась не с целью предвыборной агитации.

По ее словам, в письме было указано, что планируемая поездка не носит характера предвыборной агитации.

"Я не веду в Крыму никакой предвыборной кампании, там не размещаются мои агитационные материалы. Однако в Крыму живут люди – украинские и российские граждане – ставшие заложниками нынешней ситуации. Множатся свидетельства нарушения прав человека в Крыму, и в этих нарушениях повинны российские, а не украинские власти. Поэтому проблема Крыма неизбежно стала предметом предвыборных дискуссий в России", - объяснила Собчак.

Она назвала себя одним из немногих российских политиков, открыто заявляющих о том, что события марта 2014 года – грубое нарушение международного права.

"Я выступаю за вывод российских вооруженных формирований из Донбасса и за решение крымской проблемы в рамках международных норм", - подчеркнула политик.

По словам Собчак, для нее стал удивительным ответ министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

"Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в "политической шизофрении". Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто фактически действует в интересах Путина, ДНР и ЛНР? У кого из нас шизофрения?", - написала она.

Напомним, Ксения Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины.

Как стало известно, Климкин назвал "шизофренией" просьбу Собчак пустить ее в Крым.