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Новости
Россия
11 марта 18, 18:31
"У кого из нас шизофрения?", - Собчак - Климкину
Собчак
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Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что ее удивил ответ Павла Климкина на ее просьбу дать резрешение посетить Крым.

Ксения Собчак, которая баллотируется на пост президент РФ, заявила, что украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить Украину в соответствии с ее законами. Об этом она в воскресенье, 11 марта, написала в Instagram.

Собчак напомнила, что считает аннексию Крыма беззаконной, а в Крым она собиралась не с целью предвыборной агитации.

По ее словам, в письме было указано, что планируемая поездка не носит характера предвыборной агитации.

"Я не веду в Крыму никакой предвыборной кампании, там не размещаются мои агитационные материалы. Однако в Крыму живут люди – украинские и российские граждане – ставшие заложниками нынешней ситуации. Множатся свидетельства нарушения прав человека в Крыму, и в этих нарушениях повинны российские, а не украинские власти. Поэтому проблема Крыма неизбежно стала предметом предвыборных дискуссий в России", - объяснила Собчак.

Она назвала себя одним из немногих российских политиков, открыто заявляющих о том, что события марта 2014 года – грубое нарушение международного права.

"Я выступаю за вывод российских вооруженных формирований из Донбасса и за решение крымской проблемы в рамках международных норм", - подчеркнула политик.

По словам Собчак, для нее стал удивительным ответ министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

"Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в "политической шизофрении". Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе "сам такой", но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет, посетить их страну в строгом соответствии с ее законами. Так кому на самом деле выгодна оккупация Крыма и война на Донбассе, кто фактически действует в интересах Путина, ДНР и ЛНР? У кого из нас шизофрения?", - написала она.

Напомним, Ксения Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины.

Как стало известно, Климкин назвал "шизофренией" просьбу Собчак пустить ее в Крым.
Korrespondent
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