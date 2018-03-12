Путин наконец рассказал о своих дочерях

Президент России Владимир Путин заявил, что очень доволен своими детьми. Такое признание о дочерях Марии и Екатерине прозвучало в документальном фильме Андрея Кондрашова «Путин».





По его словам, он не всегда был к ним требователен, однако доволен их успехами.





«Они стараются, они работают много. Я в этом смысле очень доволен, как они относятся к труду. Они трудоголики. Они очень любят свою страну, гордятся, думают о том, как и что сделать лучше, говорят со мной об этом. А как они будут строить свою личную жизнь? Они уже взрослые люди», — рассказал Путин.





По информации СМИ, Мария замужем за предпринимателем из Нидерландов, а Екатерина недавно развелась с сыном известного банкира.



