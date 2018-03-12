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12 марта 18, 10:04
Путин наконец рассказал о своих дочерях
Путин
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Мария замужем за предпринимателем из Нидерландов, а Екатерина недавно развелась с сыном известного банкира.
Президент России Владимир Путин заявил, что очень доволен своими детьми. Такое признание о дочерях Марии и Екатерине прозвучало в документальном фильме Андрея Кондрашова «Путин».

По его словам, он не всегда был к ним требователен, однако доволен их успехами.

«Они стараются, они работают много. Я в этом смысле очень доволен, как они относятся к труду. Они трудоголики. Они очень любят свою страну, гордятся, думают о том, как и что сделать лучше, говорят со мной об этом. А как они будут строить свою личную жизнь? Они уже взрослые люди», — рассказал Путин.

По информации СМИ, Мария замужем за предпринимателем из Нидерландов, а Екатерина недавно развелась с сыном известного банкира.

Источник: sobytiya.net 
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