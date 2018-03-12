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Россия
12 марта 18, 10:30
Путин рассказал, как приказал сбить пассажирский самолет
Путин
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В 2014 году президенту РФ доложили о захвате самолета, который летел из Харькова в Стамбул. Он дал команду его сбить.
Однако через несколько минут выяснилось, что сообщение о захвате ложное.

Президент России Владимир Путин в 2014 году отдал приказ сбить пассажирский самолет, на борту которого якобы находилась бомба. Об этом говорится в документальном фильме "Путин", сообщает Reuters.

Как отмечается, в двухчасовом документальном фильме президент РФ рассказал, как 7 февраля 2014 года, непосредственно перед открытием Олимпиады в Сочи, ему позвонил офицер службы безопасности и сообщил о захвате самолета, который летел из Харькова в Стамбул.

По словам Путина, захватчики самолета требовали посадки в Сочи. Пилоты лайнера Boeing 737-800 турецкой авиакомпании Pegasus сообщили, что у одного из пассажиров была бомба.

"На борту находились 110 пассажиров, а на стадионе - более 40 тысяч человек собрались на церемонию открытия Игр", - отмечает издание.

Путин рассказал, что в тот момент он обратился за советом к сотрудникам службы безопасности, которые ему сообщили, что план действий по чрезвычайным ситуациям требует, чтобы самолет был сбит.

"Я сказал им: действуйте в соответствии с планом", - сказал Путин, добавив, что вскоре после этого он прибыл на место проведения Олимпийских игр.

Через несколько минут Путин получил еще один звонок: ему сообщили, что это была ложная тревога - пассажир оказался пьян, поэтому самолет продолжил свой полет в Турцию.

Напомним, президент России Владимир Путин считает, что не существует обстоятельств, при которых Крым будет возвращен в состав Украины.
Korrespondent
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