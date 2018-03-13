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Россия
13 марта 18, 14:18
Москва выдвинула требование Киеву на время выборов
Москва
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Ведомство требует от властей Украины безусловного обеспечения безопасности Посольства России в Киеве, российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове.

Москва требует от властей Украины обеспечить безопасность российских дипломатических учреждений во время проведения выборов президента РФ. Об этом говорится в заявлении МИД России, опубликованном во вторник, 13 марта.

Так, в МИД РФ озабочены намерениями украинских националистов блокировать 18 марта российские дипломатические и консульские учреждения на территории Украины. По данным ведомства, это "прямое следствие проводимой киевским режимом русофобской политики, замешанной на откровенном национализме и попустительстве экстремистским формированиям различного толка".

МИД требует от властей Украины безусловного обеспечения безопасности Посольства России в Киеве, российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, недопущения создания любых препятствий для их полноценного функционирования и свободного посещения гражданами России.

Также в МИД РФ призвали международные организации и структуры оказать должное влияние на Киев, чтобы "уберечь его от неадекватных действий, противоречащих общепризнанным нормам и правилам", а также заявили, что вся ответственность за негативные последствия возможных акций лежит на украинских властях.

"Рассчитываем, что в Киеве предпримут все необходимые меры по своевременному предотвращению возможных провокаций", - сказано в заявлении.

К слову, в 2018 году результаты выборов президента РФ будут сомнительны с точки зрения легитимности. Это связано с планируемым голосованием на территории аннексированного Крыма.

Напомним, ранее активисты националистилистических организаций - ВО Свобода, Правый сектор и Национальный корпус Азов - пообещали не допустить в Украине голосования за президента России.
Korrespondent
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