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Новости
Россия
13 марта 18, 16:50
Большое предвыборное шоу Владимира Путина
Путин
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С помощью беспрецедентной мобилизации российские власти побуждают граждан пойти на выборы 18 марта. Предвыборной борьбе не хватает тем, значимости, веса.

С помощью беспрецедентной мобилизации российские власти побуждают граждан пойти на выборы 18 марта. Происходит это не всегда в рамках закона, пишет Ютта Зоммербауэр на страницах австрийского издания Die Presse.

"Гомофобный ролик", распространенный в середине февраля в российском интернете, который призывал идти на выборы "пока не поздно", является далеко не единственной попыткой заставить россиян пойти на выборы. Активная деятельность госорганов и добровольцев распространилась по всей стране и преследуют одну цель: побудить максимальное количество избирателей прийти проголосовать в следующее воскресенье. Знаменитости агитируют принять участие в выборах под хэштегом "Выборы там, где ты", селфи, сделанные на избирательном участке, сулят желанные подарки вроде айфонов; дети в школах готовят рисунки, которые скорее предназначены для родителей и должны призывать их к исполнению гражданского долга, пишет автор.

"Расчет следующий: больше участников - больше голосов за Путина", - отмечает журналистка.

Явка на выборах в последние годы постоянно падала - как знак незаинтересованности и убежденности многих в том, что их голос ничего не решит. "Это сомнение, которое на фоне манипуляций на прошлых выборах, кажется оправданным", - полагает Зоммербауэр. Кремль, который непременно хочет избежать беспорядков, извлек урок из протестов 2011-2012 годов: государственная власть теперь поддерживает прозрачные выборы.

На государственных и окологосударственных предприятиях, как и прежде, на зависимых сотрудников оказывают давление и нарушают их право на свободное и тайное голосование. По данным НПО "Голос", руководители компаний не только призывают подчиненных идти на выборы, но и заставляют их сообщать, где они будут голосовать. "Так кто-то может стоять и контролировать, пришли ли все сотрудники, - говорит Григорий Мельконьянц, заместитель исполнительного директора ассоциации "Голос". - В России давление со стороны властей есть на каждых выборах - оно принимает разные формы".

В мобилизационной компании есть одна большая загвоздка, отмечает автор публикации. Предвыборной борьбе не хватает тем, значимости, веса. Граждане должны идти на выборы, "которые почти не имеют содержания", указывает Мельконьянц.

Большую часть наблюдателей на выборах составят "лояльные" сотрудники администрации или активисты окологосударственных НПО. Мельконьянц говорит об "иллюзии массового наблюдения", передает журналистка.
Inopressa
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